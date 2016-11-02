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Avrupa şampiyonu oldu

Vestel Avrupa şampiyonu oldu
VESTEL, Avrupa'da Endüstriyel Mükemmellik Ödülleri'nde (Industrial Excellence Award) Avrupa şampiyonluğunu kazanan ilk Türk firması oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 yıldır üretim ve hizmet sektörlerinde Avrupa rekabetçiliği için yönetim kalitesini değerlendiren ve önceki yıllarda Volkswagen ve Bentley'in şampiyon olduğu yarışmada Vestel, şampiyonluğu kazanan ilk Türk firması oldu. İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Dünya devi rakiplerimizi geride bırakarak ödül almaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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