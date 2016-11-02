Vestel Avrupa şampiyonu oldu

VESTEL, Avrupa'da Endüstriyel Mükemmellik Ödülleri'nde (Industrial Excellence Award) Avrupaşampiyonluğunu kazananilk Türk firması oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 yıldır üretim ve hizmet sektörlerinde Avrupa rekabetçiliği için yönetim kalitesini değerlendiren ve önceki yıllarda Volkswagen ve Bentley'in şampiyon olduğu yarışmada Vestel, şampiyonluğu kazanan ilk Türk firması oldu. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Dünya devi rakiplerimizi geride bırakarak ödül almaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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