Tazminat Mart’ta

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında yeni sistem geliyor. Kıdem tazminatı sorununu çözmek için düğmeye basan hükümet, bireysel hesaba dayalı bir sisteme geçilmesi için gerekli mevzuat çalışmasını Martsonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Hükümet, çalışma hayatının en önemli konularından olan kıdem tazminatına 2017 yılı programında yer verdi. Programın hayata geçirilecek tedbirler bölümünde "Bireyselhesaba dayalı kıdem tazminatı sistemineyönelik mevzuat çalışması yapılacak" ifadeleri dikkati çekerken; bu tedbirin süresi olarak Mart ayı sonu belirlendi. Bu tarihe kadar, Çalışma, Kalkınma,Maliye ve Sağlık bakanlıkları ile işçi ve işveren sendikaları başta olmak üzere ilgili tüm taraflar yoğun bir diyalog süreci yürütecek. İlk olarak, kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla mevcut durumun tespitini yapacak taraflar, daha sonra gerek Üçlü DanışmaKurulu gerekse de diğer sosyal diyalog mekanizmalarında bir araya gelip mevzuat çalışmasını tamamlayacak. Kıdem tazminatı konusunda bazı sendikalar mevcut sistemin devamından yana tavır alırken, bazıları hak kaybı olmaması şartıyla bireysel hesaba yatırılmasına sıcak bakıyor.
İSTİFAEDEN DEALACAK Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödemek zorunda olduğu tazminat. Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işyerinde enaz 1 yıl çalışması gerekiyor. Mevcut kıdem tazminatı sisteminde, herhangi bir iş sözleşmesinin tazminatı gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Edinilen bilgiye göre; yeni sistemde 1gün çalışanın bile kıdem tazminatı birikecek. İstifa edenin de kıdem tazminatı olacak. 1 yıl çalışmaya karşılık 1 aylık brüt ücret tutarındaki tazminat miktarı fonla azalmayacak.
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