Tarihi projede yeni gelişme

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" unvanını alacak Çanakkale 1915 Köprüsü için Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde köprü ayaklarının geleceği noktalarda, denizde sondaj çalışmalarına başlandı.

ÖZEL DONANIMLI GEMİ İLE...

Alınan bilgiye göre, Singapur bayraklı 82 metre uzunluğunda ve 4 bin 641 groston ağırlığındaki "Fugro Scout" isimli özel donanımlı gemi ile yapılacak sondaj için bölgede çalışma başlatıldı.

DENİZDE KALAN BÖLÜMLERDE İNCELEME

Birbirine toplam uzaklığı 3 bin 860 metre olan iki yaka arasında 10 gün sürmesi planlanan sondaj çalışmasında, köprünün ayaklarının denizde kalacağı bölümlerde inceleme yapılacak.



Özel donanımlı gemi, Anadolu ve Avrupa yakalarında belirlenen noktalarda yapacağı sondaj çalışmasını raporlayarak ilgili bakanlıklara gönderecek.



Köprünün denizde kalacak ayaklarının yerleşeceği yada yerleşmesinin uygun olacağının tespit edileceği noktalar, sondajın ardından alınacak rapor ile kısmen belirlenmiş olacak.

18 MART 2017'DE TEMEL ATILACAK

Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Mart 2017'de temelinin atılacağını duyurduğu Çanakkale 1915 Köprüsü'nün, Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan taşımacılık hattında Çanakkale'yi, Marmara Bölgesi'nde vazgeçilmez bir konuma yükseltmesi bekleniyor.

