Seans saatleri değiştirildi

Borsa İstanbul Yönetimi, piyasaların işlem saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni seans saatleri, 14 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Açıklamada, Pay Piyasası'nda tam ve yarım iş günlerinde seansların sabah açılışta 09.40'ta emir toplama ile başlamasına, açılış seansının saat 09.55'te bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10.00'da başlatılmasına, ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, karar verildiği bildirildi.