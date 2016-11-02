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Seans saatleri değiştirildi

Seans saatleri değiştirildi
Borsa İstanbul Yönetimi, piyasaların işlem saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni seans saatleri, 14 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Açıklamada, Pay Piyasası'nda tam ve yarım iş günlerinde seansların sabah açılışta 09.40'ta emir toplama ile başlamasına, açılış seansının saat 09.55'te bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10.00'da başlatılmasına, ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, karar verildiği bildirildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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