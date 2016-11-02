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Otoda fiyat artmayacak

Otoda fiyat artmayacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, motorlu araçlarda sadece silindir hacmini dikkate alan mevcut yaklaşımın revize edileceğini ve yapılacak düzenleme ile ÖTV'de aracın cinsi, sınıfı gibi etkenlerin de vergileme ölçütü olacağını söyledi. Meclis'te açıklamalarda bulunan Ağbal, 'araçlara 50 bin lira zam geliyor' iddiası ile ilgili olarak, "Bu tür afaki, gerçek olmayan, piyasayı ürkütecek, hiçbir karşılığı olmayan açıklamalara tepki olarak söylüyorum; böyle bir düzenleme asla söz konusu değil. Bunların hepsi külliyen yanlış değerlendirmelerdir. Hiçbir şekilde piyasaya ifade edilen şekilde bir artış planımız söz konusu değildir" dedi. Otomobillerde alınacak vergiyi belirleyen tek etmenin motor silindir hacmi olduğunu söyleyen Ağbal, şöyle konuştu: "Ama sistemin revize edilmesine ihtiyaç var. Yapılacak değişiklikle bu husus (silindir hacmi) yerinde kalarak bunun dışında aracın fiyatı, cinsi, sınıfı, yük kapasitesi gibi unsurlar da vergileme ölçütü olacak."
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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