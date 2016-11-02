Kayıp-kaçakta hedef tek hane

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kayıp-kaçak oranlarının 2000-2001 yıllarında yüzde 20'lerde olduğunu ve bugüne gelindiğinde bu oranın yüzde 14-15'e indiğini anlattı.

Bu oranların bir kısmının teknik kayıptan kaynaklandığını ifade eden Albayrak, "Türkiye'nin bir bölgesinden diğerine üretim portföyünü dengeli olarak dağıtamadığınız zaman, zaruret halinde, elektriği taşıdığınızda teknik kayıp oluyor. Bununla ilgili adımlar, iletim altyapısının iyileştirilmesi ve arz-talep dengesine dayalı bir portföyün kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Burada Marmara kritik bir bölge. Elektrik tüketiminin neredeyse üçte biri Marmara bölgesinde. Sadece Trakya'nın payı yüzde 20'den fazla. Buranın önemli elektriğini doğudan taşıyoruz. Talebin yüksek olduğu bölgelerde de üretim altyapısını hayata geçirmemiz lazım. Eski olan ana omurgaları iyileştirmemiz lazım ki teknik kayıp düşsün. Bu tarafa odaklandık ve bunu ciddi bir anlamda düşürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YOĞUN ŞEKİLDE SAYAÇ TAKILIYOR"

Albayrak, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek olan teknik kayıplarla ilgili önemli adımlar atıldığına da işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tarımsal sulama ve sayaç takılmasıyla ilgili bu yıl ilkbaharda üç bakan oraya gittik. Bölgede, özellikle tarımda tüketilen suyun yoğun bir elektrik talebine dayalı sistemde oluşturduğu ve sayaç takılmamasından kaynaklı problemlerle ilgili çok önemli bazı kararlar aldık. Sayaç takılmasının zorunlu olmasına dayalı, dolayısıyla tüketimin daha kontrollü yapılmasına dayalı önemli adımlar attık. Şu an itibarıyla bölgede çok yoğun bir sayaç takılması gerçekleşti ve takılmaya da devam ediyor. 2017 itibarıyla yavaş yavaş ölçümler ve yeni stratejiyle birlikte mevcudundan daha fazla ve kontrolsüz tüketilen enerji noktasında önemli bir iyileşmeyi yaşayacağız ki bölgedeki sulama kanallarının iyileştirilmesinden sonra önemli adımlar atılacak. Altyapıya dayalı yapılacak planlarımızı da revize ettik. Bunlarda da iyileştirme ortaya koyacağız. Bölgemizde son dönemde yaşanan sıkıntılar bazı noktaları yavaşlatsa da biz hiçbir şekilde çekinmeden tüm bu süreçleri sonuna kadar iyileştireceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah 2023'ün Türkiye'sinde toplam kayıp-kaçağı tek haneli rakamlara indireceğiz. Bunun için de çok yoğun çalışıyoruz."

"5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DEVREYE GİRDİ"

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak yatırımların 2016'nın devamı niteliğinde olacağını belirten Albayrak, yeni dönemin özellikle elektrik iletim altyapısı ve doğalgaz piyasalarıyla ilgili yeni gelişmeleri beraberinde getireceğini kaydetti.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 2016 sonu itibarıyla 80 bin megavatı geçmiş olacağına dikkati çekerek, "Yani yılda yaklaşık 5 bin megavat, kabaca en az 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış oluyor. Türkiye, 152 tane tesisi de devreye alarak enerji alanındaki yatırımını sessiz sedasız yapmaya devam ediyor. Özel sektörü ve kamusuyla birlikte. İnşallah önümüzdeki dönem için de hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"DOĞALGAZ YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Albayrak, ayrıca doğalgazın ilçelere de yaygınlaştırılmasıyla ilgili çabaların sürdüğünü belirterek, "Doğalgaz yatırımlarında yaklaşık 40'tan fazla ilçeye daha doğalgaz ulaştırılmasıyla ilgili yatırımları devam ediyor ve bu çalışmalar gelecek sene de sürecek. Elektrik sistem altyapısıyla ilgili milyarlarca dolarlık yatırım da devam edecek. Bu çalışmalara 2017 özelinden biraz daha geniş bir çerçevede baktığımızda, 2023'e kadar olan süreçte Türkiye'nin enerji arz güvenliğiyle ilgili çok hayatiyet arz eden konularda, çok önemli adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.