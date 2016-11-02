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İletişimciler Davos Forumu ile İstanbul’da

İletişimciler Davos Forumu ile İstanbul’da
Davos Dünya İletişim Forumu, 3-4 Kasım günlerinde, 'Krizlerde İletişim'i tartışmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde toplanıyor. Davos Dünya Ekonomi Forumu'nun bir uzantısı olarak 5 yıldır düzenlenen etkinlik, Türkiye'de düzenlenen ilk Davos organizasyonu olma özelliği de taşıyor. Sabah ve Daily Sabah'ın medya partneri olduğu forumun Türkiye Direktörü İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural, "Uluslararası düzeyde iletişim ustalarının toplandığı bir forum bu. Ülkemiz aleyhine yürütülen uluslararası propagandaya rağmen İstanbul'a gelmeleri çok daha büyük kıymet taşıyor" şeklinde konuştu.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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