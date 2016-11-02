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Faizde indirim dalgası

faizlerinde Ağustos’ta yapılan indirimin ardından, bankalar yeniden düğmeye bastı. 2 günde 6 banka faiz oranlarını aşağıya çekti. Faizler yüzde 0.80’e kadar geriledi...

Faizde indirim dalgası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerinin yüzde 9'a indirilmesi çağrısının ardından konutta aylık faizi yüzde 1'in altına çekerek indirim süreci başlatan bankalar, Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki günkü sert çıkışının ardından ikinci bir indirim dalgasına start verdi. Haftanın ilk gününde İş Bankası, Akbank ve Halkbank'ın başlattığı faiz indirimi furyasına dün Yapı Kredi Bankası, VakıfBank ve Türk Ekonomi Bankası da katıldı.

Yapı Kredi Bankası: Konut kredisi faiz oranını 1-60 ay vadelerde yüzde 0.95'ten 0.90'a, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 0.95'ten 0.92'ye indirdi.

TEB: Konut kredisinde yüzde 0.97 olan faiz oranını 60 ay vadede 0.90'a çekti. Taşıt kredisi faiz oranını yüzde 1.12'den yüzde 1.10'a, ihtiyaç kredisinde ise yüzde 1.20'ye indirdi.

VakıfBank: İhtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1.26'dan 1.15'e, taşıt kredisi faizini yüzde 1.15'ten 1.10'a düşürdü. Kredili mevduat hesabı faiz oranını yüzde 2.02'den 1.99'a, kredi kartında yüzde 2.02 olan faiz oranını yüzde 1.98'e çeken banka, KOBİ kredisinde faizi 0.98'e indirdi.

Halkbank: Müşterilerine 1-24 ay için yüzde 0.80, 25-48 ay için yüzde 0.89, 49-60 ay için yüzde 0.90 ve 61- 120 ay için yüzde 0.95 faiz oranlarıyla konut kredisi veriyor.

Akbank: 2 yıla kadar olan vadelerde konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.90'a indirdi. 2 yılın üzerindeki vadelerde 5 yıla kadar yüzde 0.93, 7 yıla kadar yüzde 0.95 ve 7 yılın üzerinde yüzde 0.97 faiz oranı uyguluyor.

İş bankası: Esnaf ve küçük işletmelerin kredi taleplerinde aylık faiz yüzde 0.99'a çekildi. Konutta aylık faiz yüzde 0.95'ten 0.90'a çekilirken, taşıtta 1.18'den 1.10'a, ihtiyaçta ise 1.20'den 1.15'e düşürüldü. Kredi kartında ise yüzde 2.02'lük üst sınır 1.90'a indir
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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