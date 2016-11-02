Faizde indirim dalgası

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın konut kredisifaizlerinin yüzde 9'a indirilmesiçağrısının ardından konutta aylık faiziyüzde 1'in altına çekerek indirim sürecibaşlatan bankalar, Başbakan BinaliYıldırım'ın önceki günkü sert çıkışınınardından ikinci bir indirim dalgasınastart verdi. Haftanın ilk gününde İşBankası, Akbank ve Halkbank'ınbaşlattığı faiz indirimi furyasına dünYapı Kredi Bankası, VakıfBank veTürk Ekonomi Bankası da katıldı.
Yapı Kredi Bankası: Konut kredisifaiz oranını 1-60 ay vadelerde yüzde0.95'ten 0.90'a, 61-120 ay vadeler içinise yüzde 0.95'ten 0.92'ye indirdi.
TEB: Konut kredisinde yüzde 0.97olan faiz oranını 60 ay vadede 0.90'açekti. Taşıt kredisi faiz oranını yüzde1.12'den yüzde 1.10'a, ihtiyaçkredisinde ise yüzde 1.20'ye indirdi.
VakıfBank: İhtiyaç kredisi faizoranını yüzde 1.26'dan 1.15'e, taşıtkredisi faizini yüzde 1.15'ten 1.10'adüşürdü. Kredili mevduat hesabı faizoranını yüzde 2.02'den 1.99'a, kredikartında yüzde 2.02 olan faiz oranınıyüzde 1.98'e çeken banka, KOBİkredisinde faizi 0.98'e indirdi.
Halkbank: Müşterilerine 1-24 ayiçin yüzde 0.80, 25-48 ay için yüzde0.89, 49-60 ay için yüzde 0.90 ve 61-120 ay için yüzde 0.95 faiz oranlarıylakonut kredisi veriyor.
Akbank: 2 yıla kadar olan vadelerdekonut kredisi faiz oranlarını yüzde0.90'a indirdi. 2 yılın üzerindekivadelerde 5 yıla kadar yüzde 0.93,7 yıla kadar yüzde 0.95 ve 7 yılınüzerinde yüzde0.97 faiz oranıuyguluyor.
İş bankası:Esnaf ve küçükişletmelerin kreditaleplerinde aylık faizyüzde 0.99'a çekildi.Konutta aylıkfaiz yüzde0.95'ten 0.90'açekilirken,taşıtta 1.18'den1.10'a, ihtiyaçtaise 1.20'den1.15'e düşürüldü. Kredikartında iseyüzde 2.02'lüküst sınır 1.90'aindir
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