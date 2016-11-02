Emekliye çifte zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin2017 zamları şekillenmeye başladı.Maaşlar, Ocak ve Temmuz aylarındabir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşenenflasyon kadar artırılacak. Enflasyontahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin zam oranının Ocak'ta yüzde3.73, Temmuz'da yüzde 3.59 olabileceğiöngörülüyor.Bu tahminler tutarsa, halen bin 163lira 38 kuruş olan en düşük Bağ-Kur esnafemeklisi aylığı Ocak'ta bin 206 lira 77kuruşa, Temmuz'da ise bin 250 lirayayükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerindeise en düşük maaş şu anki 916 lira 55kuruşluk seviyesinden Ocak'ta 950 lira73 kuruş, Temmuz'da 984 lira 86 kuruşseviyesine çıkacak. SSK'lılarda ise en düşükmaaş; 2000'den önce emekli olanlarda bin339 lira 18 kuruştan Ocak'ta bin 389 lira13 kuruşa, Temmuz'da bin 438 lira 99kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlardaise 798 lira 24 kuruştan Ocak'ta 828 liraya,Temmuz'da 857 lira 73 kuruşa çıkacak.Halen bin lira olan maaş Ocak'tayüzde 3.73 zamla bin 37 lira 30 kuruşa,Temmuz'da ise yüzde 3.59 zamla bin 77 lira75 kuruşa ulaşacak. Halen 2 bin lira olanmaaş ise Ocak'ta 2 bin 74 liraya, Temmuz'da2 bin 149 liraya yükselecek.
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