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Emekliye çifte zam

9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2017’de çifte zam alacak. En düşük maaş, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 250, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 439 liraya çıkabilecek.

Emekliye çifte zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 zamları şekillenmeye başladı. Maaşlar, Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının Ocak'ta yüzde 3.73, Temmuz'da yüzde 3.59 olabileceği öngörülüyor. Bu tahminler tutarsa, halen bin 163 lira 38 kuruş olan en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı Ocak'ta bin 206 lira 77 kuruşa, Temmuz'da ise bin 250 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise en düşük maaş şu anki 916 lira 55 kuruşluk seviyesinden Ocak'ta 950 lira 73 kuruş, Temmuz'da 984 lira 86 kuruş seviyesine çıkacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş; 2000'den önce emekli olanlarda bin 339 lira 18 kuruştan Ocak'ta bin 389 lira 13 kuruşa, Temmuz'da bin 438 lira 99 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 798 lira 24 kuruştan Ocak'ta 828 liraya, Temmuz'da 857 lira 73 kuruşa çıkacak. Halen bin lira olan maaş Ocak'ta yüzde 3.73 zamla bin 37 lira 30 kuruşa, Temmuz'da ise yüzde 3.59 zamla bin 77 lira 75 kuruşa ulaşacak. Halen 2 bin lira olan maaş ise Ocak'ta 2 bin 74 liraya, Temmuz'da 2 bin 149 liraya yükselecek.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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