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Çarşı operasyonu

Kapalıçarşı esnafının güvenini kazanan R.B., 200 milyon dolar para toplayıp kayıplara karıştı. TAKVİM’in sayfalarına taşıdığı haberi ihbar kabul eden İstanbul Mali Şube ekipleri, dolandırıcının peşine düştü...

Çarşı operasyonu
Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'gelesiye' yöntemi ile yapılan vurgun, TAKVİM'in haberinden sonra soruşturulmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, TAKVİM'in haberini ihbar kabul ederek, yaklaşık 200 milyon dolarlık vurgunun aktörü R.B.'nin peşine düştü. Dolandırılan esnaf, kayıtsız işlem yaptıkları için şikayetçi olamamıştı. Tanınmış bir kişinin yeğeni olduğu belirtilen R.B., Kapalıçarşı'da 6 ay boyunca Dubaili şirketlerden toplam 5 ton altın karşılığı yaklaşık 100 milyon dolar, Irak, İran ve Suriyeli şirketlerden de 100 milyon dolar para toplamıştı. R.B., bir kilo altın üzerinden esnafın güvenini kazanarak yaptığı para toplama işini bundan 11 gün öncesine kadar sürdürdü. Birdenbire ortadan kaybolan R.B. telefonlarını da kapatınca, Kapalıçarşı esnafı dolandırıldığını anladı. Vurguncunun 200 milyon dolar parayı İsviçre'ye transfer ettirdiği öğrenildi. TAKVİM'in haberinden sonra, Mali Şube polisleri Kapalıçarşı'yı mercek altına aldı.

İLK VUKUATI DEĞİL
Yaklaşık 2 bin 600 dükkanın bulunduğu, 25 bin kişinin çalıştığı, dünyanın en eski AVM'si olan Kapalıçarşı'nın esnafı da vurgun olaylarından rahatsız. Esnaf, büyük bir vurgun olayının, yine aynı kişi tarafından bundan 10 yıl önce yapıldığını iddia ederek, "Bu tür olaylar her sene var. Bunu yapanlar Kapalıçarşı'dan yetişenler değil, dışarıdan gelenler" şeklinde konuştu. Kapalıçarşı'da altın alım-satım işlemleri spot piyasada yapılıyor. 'Gelesiye' olarak adlandırılan bu yöntem ile önce para alınıyor, altın sonra teslim ediliyor. Parayı alan vurguncu, altını vermeden ortadan kaybolabiliyor.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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