Çarşı operasyonu

Kapalıçarşı esnafının güvenini kazanan R.B., 200 milyon dolar para toplayıp kayıplara karıştı. TAKVİM’in sayfalarına taşıdığı haberi ihbar kabul eden İstanbul Mali Şube ekipleri, dolandırıcının peşine düştü...
Tarihi Kapalıçarşı'da yapılan ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'gelesiye' yöntemi ile yapılan vurgun, TAKVİM'in haberinden sonra soruşturulmaya başladı. İstanbul EmniyetMüdürlüğü'ne bağlı Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, TAKVİM'in haberini ihbar kabul ederek, yaklaşık 200 milyon dolarlık vurgunun aktörü R.B.'nin peşine düştü. Dolandırılan esnaf, kayıtsız işlem yaptıkları için şikayetçi olamamıştı. Tanınmış bir kişinin yeğeni olduğu belirtilen R.B., Kapalıçarşı'da 6 ay boyunca Dubaili şirketlerden toplam 5 ton altın karşılığı yaklaşık 100 milyondolar, Irak, İran ve Suriyeli şirketlerden de 100 milyondolar para toplamıştı. R.B., bir kilo altın üzerinden esnafın güvenini kazanarak yaptığı para toplama işini bundan 11 gün öncesine kadar sürdürdü. Birdenbire ortadan kaybolan R.B. telefonlarını da kapatınca, Kapalıçarşı esnafı dolandırıldığını anladı. Vurguncunun 200milyon dolar parayıİsviçre'ye transfer ettirdiğiöğrenildi. TAKVİM'in haberinden sonra, Mali Şube polisleri Kapalıçarşı'yı mercek altına aldı.
İLK VUKUATI DEĞİL
Yaklaşık 2 bin 600 dükkanın bulunduğu, 25 bin kişinin çalıştığı, dünyanın en eski AVM'si olan Kapalıçarşı'nın esnafı da vurgun olaylarından rahatsız. Esnaf, büyük bir vurgun olayının, yine aynı kişi tarafından bundan 10 yıl önceyapıldığını iddia ederek, "Bu tür olaylar her sene var. Bunu yapanlar Kapalıçarşı'dan yetişenler değil, dışarıdan gelenler" şeklinde konuştu. Kapalıçarşı'da altın alım-satım işlemleri spot piyasada yapılıyor. 'Gelesiye' olarak adlandırılan bu yöntem ile önce para alınıyor, altınsonra teslim ediliyor. Parayı alanvurguncu, altını vermeden ortadankaybolabiliyor.
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