Acı patlıcan!

Türkiye Ziraat Odaları BirliğiBaşkanı Şemsi Bayraktar, Ekim'demarkette 33 üründen 21'inde, üreticide29 üründen 19'unda fiyatların azaldığınıveya artmadığını; markette 12, üreticide ise10 üründe fiyatların yükseldiğini kaydetti.Market fiyatlarında maydanoz, süt ve zeytinyağıfiyatında değişim görülmezken, en fazla fiyatdüşüşünün yüzde 20.51 ile en fazla salatalıktameydana geldiğini bildiren Bayraktar,"Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 23 ilepatlıcanda görüldü. Patlıcandaki artışı yüzde 11ile sivri biber, yüzde 9 ile kuru kayısı izledi" dedi.
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