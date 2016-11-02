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Acı patlıcan!

Acı patlıcan!
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim'de markette 33 üründen 21'inde, üreticide 29 üründen 19'unda ın azaldığını veya artmadığını; markette 12, üreticide ise 10 üründe fiyatların yükseldiğini kaydetti. Market fiyatlarında maydanoz, süt ve zeytinyağı fiyatında değişim görülmezken, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 20.51 ile en fazla salatalıkta meydana geldiğini bildiren Bayraktar, "Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 23 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki artışı yüzde 11 ile sivri biber, yüzde 9 ile kuru kayısı izledi" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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