Veresiye altın

Altın fiyatlarındaki yükseliş kuyumcuları harekete geçirdi. Düşen satışları artırmanın yollarını arayan kuyumculardan bazıları, veresiye defteriile satış yapmaya başladı. İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan HüseyinNas da veriseye defterini çıkaranlar arasında. Nas, şunları söyledi: "Düğünler devam ediyor. İnsanlar mahcup olmamak için gram altın alıyor. Bilezik satışlarında kredi kartını tercih eden 10 müşteridenyarısının limiti bileziği almayayetmiyor. Güvendiğim, müşterilerim için veresiye defterini çıkardım" dedi.
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