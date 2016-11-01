Veresiye altın

Altın fiyatlarındaki yükseliş kuyumcuları harekete geçirdi. Düşen satışları artırmanın yollarını arayan kuyumculardan bazıları, veresiye defteri ile satış yapmaya başladı. İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Hüseyin Nas da veriseye defterini çıkaranlar arasında. Nas, şunları söyledi: "Düğünler devam ediyor. İnsanlar mahcup olmamak için gram altın alıyor. Bilezik satışlarında kredi kartını tercih eden 10 müşteriden yarısının limiti bileziği almaya yetmiyor. Güvendiğim, müşterilerim için veresiye defterini çıkardım" dedi.