  1. Sözleşmede yasaya aykırı hüküm olmaz
  2. Günlük kiradan 200 milyon kayıp

balayı adası ile 114 ülkeye ulaştı

THY balayı adası ile 114 ülkeye ulaştı
Son 6 yıldır 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçilen Türk Hava Yolları (), Afrika'daki uçuş noktası sayısını genişletiyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY'nin yeni uçuş noktası 'balayı adası' olarak da bilinen Seyşeller oldu. THY'nin sefer sağladığı 114'üncü ülke olan Seyşeller, küresel taşıyıcının Afrika'da uçuş sağladığı 31'inci ülke ve 42'nci uçuş noktası. Haftada 3 gün karşılıklı olarak yapılacak uçuşlar dün başladı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar