THY balayı adası ile 114 ülkeye ulaştı

Son 6 yıldır 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçilen Türk Hava Yolları (THY), Afrika'daki uçuş noktası sayısını genişletiyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY'nin yeni uçuş noktası 'balayı adası' olarak da bilinen Seyşeller oldu. THY'nin sefer sağladığı 114'üncü ülke olan Seyşeller, küresel taşıyıcının Afrika'da uçuş sağladığı 31'inci ülke ve 42'nci uçuş noktası. Haftada 3 gün karşılıklı olarak yapılacak uçuşlar dün başladı.
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