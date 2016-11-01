TAKVİM’in hesabı Resmi Gazete’de

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 3.73, memur emeklilerinin yüzde 3 zam alacağını yazan TAKVİM'in hesabı, hükümetin Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 programında yer aldı. Programda, Temmuz zamlarının ise enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 3.59, memur emeklilerinde yüzde 4 + yaklaşık yüzde 0.6 olacağı kaydedildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar (2017 artışları yüzde 3+4, ayrıca oluşursa enflasyon farkı) yansıtılıyor. TAKVİM, geçen hafta, Merkez Bankası'nın 2016 yılı enflasyon tahminine göre emeklilerin Ocak zamlarını hesapladı. Bu doğrultuda '2016'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 3.73 olacağı' haberlerimizde yazıldı. Yine sayfalarımızda, 'Ocak'ta memur emeklilerinin enflasyon farkı alamayacağı, sadece yüzde 3 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının maaşlara yansıtılacağı' bilgisine yer verildi. TAKVİM'in yaptığı bu hesaplamalar, önceki gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2017 programında yer aldı.



İŞTE PROGRAM...

Programda; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak'ta, önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 3.73 artırılmasının öngörüldüğü belirtildi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarının da yüzde 3 artırılacağı kaydedildi. Hükümetin 2017 yılı programında, Temmuz zamlarına ilişkin öngörüler de yer aldı. Programda, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Temmuz'da, yüzde 3.59 artırılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Temmuz'da, memur ve memur emeklisinin yüzde 4 zam ve yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı alacağı belirtildi.







NASIL HESAPLADIK?

● Endeksin geçen yıla göre yüzde 7.5 artışla Aralık 2016'da ulaşacağı nokta bulunuyor.

● Ardından Haziran 2016'ya göre ne kadar değişim yaşandığına bakılıyor.



TEMMUZ'DA FARK

Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve emeklilerine Ocak 2017'de yüzde 3 zam ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde fark verilecek. Ancak Merkez'in öngörüsü doğrultusunda 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 çıkması bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve emeklileri Ocak 2017'de enflasyon farkı alamayacak. Zam oranı yüzde 3 olacak. Memurlara ve emeklilerine Temmuz 2017'de yüzde 4 zam ve enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark verilecek. 2017'nin ilk yarısında enflasyon yüzde 3.59 olarak gerçekleşirse yüzde 0.59 fark maaşa yansıyacak.



