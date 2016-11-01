Seçimden büyüme çıktı

Türkiye'de 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana geçen 1 yıllık dönemde ekonomide birçok düzenlemeye imza atıldı. Bu dönemde asgari ücret artışı, süper teşvik sistemi, yeniden yapılandırma ve Varlık Barışı uygulamasına kadar birçok önemli düzenleme hayata geçirildi. Çeşitli alanlarda istihdam, üretim ve yatırımı artıran çalışmalar gerçekleştirilirken; Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı gibi önemli ulaştırma projeleri de bu dönemde hizmete açıldı. 24 Kasım'da 64. Hükümet'in resmen kurulmasının ardından ekonomi politikaları 'eylem planı' şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bunların bir kısmını hayata geçiren hükümet, Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükümet döneminde de icraat ve reformlara hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 3.9 ile Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin 2.5 katı hızla büyüdü. Eylem planı kapsamında net asgari ücreti bin 300 liraya çıkaran hükümet, vergi diliminden dolayı ortaya çıkan gelir kaybını da önledi.



GENÇLERE 50 BİN TL

Hükümet, kadın ve genç girişimcilere birçok alanda destek sağlarken; bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği imkanı ile yeni iş kuran gençlerin 75 bin liralık kazancına 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası getirdi. Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısını öngören çeyiz hesabı ve konut hesabı da hayata geçirildi. Ticari araç sahiplerinin ve şehit ailelerinin bir defaya mahsus ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlayan düzenlemeler yürürlüğe konuldu.