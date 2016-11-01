Seçimden büyüme çıktı

Türkiye'de 1 Kasım 2015seçimlerinden bu yana geçen1 yıllık dönemde ekonomidebirçok düzenlemeye imza atıldı.Bu dönemde asgari ücretartışı, süper teşvik sistemi,yeniden yapılandırma veVarlık Barışı uygulamasınakadar birçok önemli düzenlemehayata geçirildi. Çeşitlialanlarda istihdam, üretimve yatırımı artıran çalışmalargerçekleştirilirken; Osmangazive Yavuz Sultan Selimköprüleri, Ankara YüksekHızlı Tren Garı gibi önemliulaştırma projeleri de budönemde hizmete açıldı.24 Kasım'da 64. Hükümet'inresmen kurulmasının ardındanekonomi politikaları 'eylemplanı' şeklinde kamuoyuylapaylaşıldı. Bunların bir kısmınıhayata geçiren hükümet, BinaliYıldırım tarafından kurulan 65.Hükümet döneminde de icraatve reformlara hız kesmedendevam etti. Yapılan çalışmalarkapsamında Türkiye ekonomisibu yılın ilk yarısında yüzde3.9 ile Çin ve Hindistan hariçgelişmekte olan ülkelerin 2.5katı hızla büyüdü. Eylem planıkapsamında net asgari ücreti bin300 liraya çıkaran hükümet,vergi diliminden dolayı ortayaçıkan gelir kaybını da önledi.
GENÇLERE 50 BİN TL
Hükümet, kadın ve genç girişimcilere birçok alanda destek sağlarken; bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği imkanı ile yeni iş kuran gençlerin 75 bin liralık kazancına 3 yıl boyunca gelir vergisiistisnası getirdi. Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısını öngören çeyiz hesabı ve konut hesabı da hayata geçirildi. Ticari araç sahiplerinin ve şehit ailelerinin bir defaya mahsus ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlayan düzenlemeler yürürlüğe konuldu.
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