AB'ye uyumlu yeni pasaportlar hazırlandı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; çiplerinde parmakizi verilerini içeren pasaportlar bugünden itibaren verilecek. Mevcut pasaportlar, parmak izi verilerinin yüklü olmaması nedeniyle, AB şartlarına uyumlu değildi. Yeni pasaportların çiplerinde, biometrikdata ve kişinin parmakizinin yanı sıra kişiye ait ad, soyad, doğum yeri-tarihi, uyruk, gibi kişisel veriler de bulunacak.
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