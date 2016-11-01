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ta parmak izi

Pasaportta yeni dönem başlıyor
AB'ye uyumlu yeni pasaportlar hazırlandı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; çiplerinde parmak izi verilerini içeren lar bugünden itibaren verilecek. Mevcut pasaportlar, parmak izi verilerinin yüklü olmaması nedeniyle, AB şartlarına uyumlu değildi. Yeni pasaportların çiplerinde, biometrik data ve kişinin parmak izinin yanı sıra kişiye ait ad, soyad, doğum yeri-tarihi, uyruk, gibi kişisel veriler de bulunacak.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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