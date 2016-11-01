Köfteler karıştı

YENİ DAVALAR YOLDA
Sultanahmet Köftecisi isminin sahibi olan Tezçakın Ailesi (Elit Gıda), çok sayıda şubesi olan Sultanahmet Gıda şirketini 631 bin 993 lira maddi, 5 bin lira manevi tazminata mahkum ettirdi. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Sultanahmet Köftecisi isminin tabela veya benzeri materyallerde kullanılmasını da yasakladı. Tezçakın Ailesi, Sultanahmet Gıda'nın franchise verdiği 200'e yakın işletmeye, 7 gün içinde tabelaları indirmeleri için ihtarname gönderdi. Sultanahmet Gıda ise itiraz etti. Şirketin avukatı, "Karar kesinleşmeden tabela indirilemez" dedi. Tarihi Sultanahmet Köftecisi Başkanı Mehmet Tezçakın ise, "Bu işletmeleri önce iyi niyetle ihtarname göndererek uyarıyoruz. Tabelalarını indirmezlerse hepsine ayrı ayrı dava da açacağız. Savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız" dedi.
YARGITAY'IN MASASINDA
Öte yandan, Sultanahmet Meydanı'nda yıllardan beri izinsiz olarak Sultanahmet Köftecisi markasını kullanan 2 işletme hakkında açılan davalar da Tezçakın Ailesi lehine sonuçlandı. Ailenin avukatı Yağmur Kutlucan, "Bu işletmelerden biri kararın Yargıtay'ca da onanması üzerine tabelasını indirmek zorunda kalırken, diğeri hakkında Yargıtay'ın kararı bekleniyor" diye konuştu. Kutlucan, kararın onanmasının ardından o işletmenin de tabelasını indireceğini belirtti.
100 MİLYON LİRALIK PAZAR
Sultanahmet Köftecisi, 1920 yılında Mehmet Seracettin Efendi tarafından Divanyolu Caddesi'nde 'Turan Kebapçısı' adıyla kuruldu. 1944 yılında işletmenin adı 'Halk Kebapçısı' olarak değiştirildi. 3'üncü kuşak olan Mehmet Seracettin Tezçakın, 1982 yılında işletmenin adına dünya mirası listesinde yer bulan 'Sultanahmet'i ekledi. Sultanahmet Köftecisi'nin Azerbaycan'ın dışında İngiltere ve Almanya'da da şubeleri var. Mehmet Tezçakın, yeme-içme sektöründe Türkiye'nin en çok taklit edilen markası olduklarını söyleyerek, "Öyle ki; 200'e yakın işletmenin oluşturduğu taklit Sultanahmet Köftecisi pazarının boyutu 100 milyon lirayı aşmıştır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.