İngiltere boşalıyor

İngiltere'nin AvrupaBirliği'nden ayrılma kararı sonrası,merkezi burada olan şirketler kendilerineyer aramaya başladı. Fransa da,İngiltere'deki dev şirketleri ülkesineçekmek için operasyon başlattı.Financial Times'ın Paris muhabiri MichaelStothard'ın haberi, bu operasyonundetaylarını ortaya koydu. Ekonomidiplomasisi alanında önemli bir isim olanRoss McInnes'in liderliğinde kurulanbir 'takım'ın, Birleşik Krallık'takibüyük şirketleri, merkezlerini Fransa'yataşımak konusunda iknaya çalıştığıortaya çıktı. Brexit sonrası aralarındaHSBC'nin de bulunduğu bazı bankaların,Paris'e taşınma sinyali verdiği belirtildi.Enerji devlerinden BP'nin de, HSBCgibi Fransa'nın yolunu tutmak üzereolduğu kaydedildi. Haberde, McInnes'inliderliğinde kurulan takımın yalnızcafinans şirketlerini değil, madencilik veenerji gibi alanlarda faaliyet gösterenşirketleri de 'hedefleri' arasına aldığıyazıldı. 45 şirketten 13'ünün Fransa'yagitme kararı aldığına dikkat çekildi.
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