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boşalıyor

Avrupa Birliği’nde çıkma kararı alan ’yi dev şirketler de terkediyor. Büyük şirketleri çekmek için Fransızlar atakta...

İngiltere boşalıyor
'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı sonrası, merkezi burada olan şirketler kendilerine yer aramaya başladı. Fransa da, İngiltere'deki dev şirketleri ülkesine çekmek için operasyon başlattı. Financial Times'ın Paris muhabiri Michael Stothard'ın haberi, bu operasyonun detaylarını ortaya koydu. diplomasisi alanında önemli bir isim olan Ross McInnes'in liderliğinde kurulan bir 'takım'ın, Birleşik Krallık'taki büyük şirketleri, merkezlerini Fransa'ya taşımak konusunda iknaya çalıştığı ortaya çıktı. sonrası aralarında HSBC'nin de bulunduğu bazı bankaların, Paris'e taşınma sinyali verdiği belirtildi. Enerji devlerinden BP'nin de, HSBC gibi Fransa'nın yolunu tutmak üzere olduğu kaydedildi. Haberde, McInnes'in liderliğinde kurulan takımın yalnızca finans şirketlerini değil, madencilik ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri de 'hedefleri' arasına aldığı yazıldı. 45 şirketten 13'ünün Fransa'ya gitme kararı aldığına dikkat çekildi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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