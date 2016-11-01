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’ın kârı 2 milyar 195 milyon

Halkbank’ın kârı 2 milyar 195 milyon
2016 yılının üçüncü çeyreğinde net kârı 2 milyar 195 milyon TL'ye ulaşan Halkbank'ın bu dönemde özkaynaklarındaki artış ise yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. Bankanın 2015 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 12.6 artışla 211.3 milyar TL'ye ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılığımız ile Türkiye'de ekonomik reformların tamamlayıcısı olmaya devam edeceğiz" dedi. Bu arada , aylık yüzde 0.80'den başlayan faiz oranlarıyla yeni bir konut kredisi paketi sunduğunu açıkladı. 1-24 ay için yüzde 0.80, 25-48 ay için yüzde 0.89, 49-60 ay için yüzde 0.90 ve 61-120 ay için yüzde 0.95 faiz oranlarıyla konut kredisi veriyor.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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