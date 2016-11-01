Halkbank’ın kârı 2 milyar 195 milyon

2016 yılının üçüncü çeyreğinde net kârı 2 milyar 195 milyon TL'ye ulaşan Halkbank'ın bu dönemde özkaynaklarındaki artış ise yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. Bankanın 2015 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 12.6 artışla 211.3 milyarTL'ye ulaştı. Halkbank Genel MüdürüAli Fuat Taşkesenlioğlu, "Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılığımız ile Türkiye'de ekonomik reformların tamamlayıcısı olmaya devam edeceğiz" dedi. Bu arada Halkbank, aylık yüzde 0.80'den başlayan faiz oranlarıyla yeni bir konut kredisi paketi sunduğunu açıkladı. 1-24 ay için yüzde0.80, 25-48 ay için yüzde 0.89, 49-60 ay için yüzde 0.90 ve 61-120 ay için yüzde 0.95 faiz oranlarıyla konut kredisi veriyor.
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