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Garaj İstanbul davası

İşadamı ’nin paylaşılamayan 300 milyon liralık mirası için yeni bir dava daha açıldı. Beşe’nin ilk eşinden olan 3 çocuğu, üvey annelerinin Garaj İstanbul binasını hile ile üzerine geçirdiğini iddia etti.

Garaj İstanbul davası
2 yıl önce hayatını kaybeden Kilisli işadamı Süreyya Beşe'nin ölümünün ardından başlayan miras kavgası, yine mahkemelik oldu. Beşe'nin 16 yıl önce otel karşılığı mirastan feragat eden ilk eşinden olan çocukları Hikmet, Şenda ve Uğur kardeşler, Garaj İstanbul binası için üvey annelerine dava açtı. 3 kardeş, üvey annelerinin payına düşen Beyoğlu'nun ünlü gösteri merkezi Garaj İstanbul'un kiracısı olduğu binanın dörtte bir hissesini hileli olarak üzerine geçirdiğini ileri sürerek tapu iptali davası açtı. Kardeşler, davada 90 milyon TL'lik binadaki Bircan Beşe'nin hissesinin iptal edilip mirasa eklenmesini talep etti.

5 ÇOCUĞU VAR
İlk eşini Kilis'te bırakarak yerleştiği İstanbul'da gayrimenkul zengini olan Süreyya Beşe, gönlünü kaptırdığı Bircan Beşe'den de 2 çocuk sahibi oldu. 2000 yılında ilk eşinden olan çocuklarına 9 milyon TL değerinde Laleli'de bulunan bir oteli, mirasından vazgeçmeleri karşılığında verdi. Süreyya Beşe'nin 300 milyon TL'lik servetinin büyük bölümünü ikinci eşinden olan oğlu Can Beşe'ye bıraktığı ortaya çıktı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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