Garaj İstanbul davası

İşadamı Süreyya Beşe’nin paylaşılamayan 300 milyon liralık mirası için yeni bir dava daha açıldı. Beşe’nin ilk eşinden olan 3 çocuğu, üvey annelerinin Garaj İstanbul binasını hile ile üzerine geçirdiğini iddia etti.
2 yıl önce hayatını kaybeden Kilisliişadamı Süreyya Beşe'nin ölümününardından başlayan miras kavgası, yinemahkemelik oldu. Beşe'nin 16 yıl önceotel karşılığı mirastan feragat eden ilkeşinden olan çocukları Hikmet, Şendave Uğur kardeşler, Garaj İstanbulbinası için üvey annelerine dava açtı. 3kardeş, üvey annelerinin payına düşenBeyoğlu'nun ünlü gösteri merkeziGaraj İstanbul'un kiracısı olduğubinanın dörtte bir hissesini hileli olaraküzerine geçirdiğini ileri sürerek tapuiptali davası açtı. Kardeşler, davada90 milyon TL'lik binadaki BircanBeşe'nin hissesinin iptal edilip mirasaeklenmesini talep etti.
5 ÇOCUĞU VAR
İlk eşini Kilis'te bırakarak yerleştiği İstanbul'da gayrimenkul zengini olan Süreyya Beşe, gönlünü kaptırdığı Bircan Beşe'den de 2 çocuk sahibi oldu. 2000 yılında ilk eşinden olan çocuklarına 9 milyon TL değerinde Laleli'de bulunan bir oteli, mirasından vazgeçmeleri karşılığında verdi. Süreyya Beşe'nin 300 milyon TL'lik servetinin büyük bölümünü ikinci eşinden olan oğlu Can Beşe'ye bıraktığı ortaya çıktı.
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