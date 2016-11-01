Faturada tüketime göre vergi dönemi

Enerji alanında 2017 hedeflerini belirleyen hükümet, müşteri memnuniyetini yine öncelikli başlıklardan biri olarak belirledi. Türkiye'ye enerjide çağ atlatacak yeni projeler ise yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji ve doğalgaz depolama kapasitelerinin artırılması ile hayata geçecek. 2017 programında, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması amaçlanıyor. Tüketilen enerjiye göre vergilendirme dönemi başlayacak, enerjiyi verimli tüketen ürünlerle verimsiz tüketen ürünlerin vergilerinin farklılaştırılması sağlanacak.



Barış ŞİMŞEK