Faizler düşecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, faizlerin düşürülmesi için bankalar ile özel görüşmeler yaptıklarını, çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve "Yaptığımız bu çalışma faizlerin düşmesini hızlandıracak" dedi. Canikli, banka faizlerini yakından takip ettiklerini, bunu serbest piyasanın şartlarını ihlal etmeden, ikili temas ve görüşme şeklinde yürüttüklerini belirterek, "Yaptığımız yeni çalışma faizlerin düşmesini hızlandıracak" dedi.



Zübeyde YALÇIN