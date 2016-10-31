Ucuz otoya az vergi

Otomobilde fiyata göre vergi gruplandırması yapacaklarını söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, ‘Ucuz aracın vergisi az, pahalınınki daha fazla olacak’ dedi. Ağbal, düzenlemenin yeni yılda yapılacağını müjdeledi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, düşük fiyatlı araçlarda verginin daha düşük olmasına ilişkin bir düzenleme yapılacağını müjdeledi. Vergi oranlarını fiyat aralıklarına göre farklılaştırabilme yetkisi aldıklarını belirten Ağbal, 2017 yılında böyle bir çalışmayı yapmak istediklerini söyledi. Bakan Ağbal, "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1600 cc'ye kadar olan araçlarda yüzde 45, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 90 ve onun üzerinde olan araçlarda da yüzde 135. Motor silindir hacmi aynı olsa da araçların fiyatları arasında çok önemli farklılıklar var. Biz burada bir yetki alıyoruz. Vergi oranlarını fiyat aralıklarına göre farklılaştırabilme yetkisi alıyoruz. Örneğin; 50 bin ile 70 bin lira arasındaki gruptaki otomobiller için farklı vergi oranı, alttakiler için farklı vergi oranı" dedi.
DÜZENLİ ÖDEYENE ÖDÜL
Uzun zamandır burada bir vergi adaleti beklentisi olduğunu anlatan Bakan Ağbal, "Biz onu karşılamaya çalışıyoruz. Yani 50bin liralık bir araçla 150 bin liralıkbir araç motor silindir hacmi aynıdiye aynı oranda vergilendirilmemeli. Düşük fiyat segmentlerinde vergi oranının daha düşük olması lazım. Burada bununteknik çalışmaları yapılıp, kararı öyleverilecek" şeklinde konuştu. Ağbal,vergisini düzenli ve eksiksiz ödeyeneindirim yapılacağını da kaydetti.
'BEDELLİ ÇALIŞMASI YOK'
Ekonominin canlanması için art arda kararlar alındığını ifade eden Bakan Ağbal, "Milletin cebinde para olduğunu düşünüyorum. Vatandaş tüketim ve tasarruf kararı alırken önünü görmek ister. Günlük dolar kuruna bakarak ekonomi yönetilmez. Bugün birçok ülke büyümek için çırpınıyor. Türkiye dışarıdaki olumsuz koşullara rağmen büyümeye devam ediyor. Dolara değil, işine baksın vatandaş" dedi. Bakan Ağbal, bir soru üzerine, bedelli askerlik konusunda bir çalışma olmadığını sözlerine ekledi.
YAPILANDIRMA 46 MİLYARLAREKOR KIRDI Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin son rakamları açıklayan Ağbal, başvuru süresinin vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle 25 Kasım'a kadar uzatıldığını anımsattı. Şu ana kadar yaklaşık 5.3 milyon başvuru aldıklarını ve yeniden yapılandırılan tutarın 46 milyarliraya ulaştığını aktaran Ağbal, "Bu bir rekor. En son 2011'de yapılan yapılandırma yasasında başvuruların sonunda elde edilen rakam 39 milyar liraydı. Daha biz bugünden 46 milyar liralık bir başvuruyu almış olduk" diye konuştu.
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