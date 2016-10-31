Türkler’den borcuna yüksek sadakat

Kredilerin takibe dönüşüm oranında ekonomik krizin etkilerinin sürdüğü Yunanistan yüzde 37 ile başı çekerken; bireylerin ve kurumların ödeme kabiliyetini ortaya koyan bu göstergede Türkiye, yüzde3.3 ile diğer birçok ülkeden pozitif ayrışıyor. bizde düşük BDDK ve IMF'nin 2016 verilerine göre, kredilerin takibe dönüşüm oranında Yunanistanyüzde 37 ile ilk sırada bulunuyor. Batık kredi sıralamasında ikinci sırada Ukrayna bulunuyor. Ukrayna'nın 2015'te yüzde 19 seviyesinde bulunan batık kredi oranı, 2016'da yüzde 30.4 seviyesine tırmanmış durumda. Ukrayna'yı yüzde 12.2 ile Portekiz, yüzde 11.3 ile Romanya, yüzde 10 ile Macaristan izlerken, takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı Rusya'da yüzde9.2, Hindistan'da yüzde 7.6, İspanya'da yüzde 6.1, Çek Cumhuriyeti'nde ise yüzde 5.2 olarak hesaplanıyor. Söz konusu oran Polonya'da yüzde 4.4, Fransa'da yüzde 3.9, Brezilya'da yüzde 3.8 olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye ise kredilerin takibe düşme oranı yüzde 3.3. Türkiye'nin 2002 yılında takipteki kredilerinin toplam kredi içindeki payı yüzde 17.6 idi.
EN SADIKİNGİLTERE
AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, kredilerin takibe dönüşüm oranında yüzde 1.4 ile en iyi performansı sergiliyor. İngiltere'de bu oran geçen yıl yüzde 2.7 idi.
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