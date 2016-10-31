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çağrısı

ler, yetkililere için seslendi: Bankalar zaten bize 300 lira veriyor. Bu rakamın çok üstüne çıkılmalı. Memur da maaşını çabuk çekiyor ama 2 bin 400 liraya varan para alıyor

Promosyon çağrısı
Yaklaşık 12 milyon nin gözü da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun promosyonun en geç yıl sonuna kadar verileceğini açıklamasıyla heyecanlanan emekliler, tutar konusunda yetkililere çağrı yaptı.

MEMUR DA ÇEKİYOR
Promosyonla ilgili her gelişmeyi duyuran TAKVİM'i telefon yağmuruna tutan emekliler, halen bankalar tarafından 300 liraya varan para, puan gibi hediyeler verildiğine dikkat çekiyor. Emekliler, "Bankalar maaşımızı 3 yıl şubelerinden almamız karşılığında 300 lira veriyor. Promosyonun amacına ulaşması için bu tutarın üzerinde olması şart. Pazarlıklarda bu nokta göz önünde tutulmalı" diyor. Bankaların promosyon rakamını "Emekliler maaşı çabuk çekiyor. Bizde ayda 1-2 gün kalıyor" gerekçesiyle düşük tutmaya çalıştığını ifade eden emekliler, şöyle konuşuyor: "Memurlar da maaşını birkaç gün içerisinde çekiyor. Ama bankalar memurlara 2 bin 400 liraya varan promosyon veriyor. Zaten bankalar emeklilerden kazanmasa, bizim için kampanya üstüne kampanya yapar mı? Ayrıca bankalar sadece maaşın birkaç gün kullanılmasından değil emeklilerin müşteri olmasından da kazanıyor."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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