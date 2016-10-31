Promosyon çağrısı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü promosyonda. Çalışmave Sosyal GüvenlikBakanı MehmetMüezzinoğlu'nun promosyonun en geç yıl sonuna kadar verileceğini açıklamasıyla heyecanlanan emekliler, tutar konusunda yetkililere çağrı yaptı.
MEMUR DA ÇEKİYOR
Promosyonla ilgili her gelişmeyi duyuran TAKVİM'i telefon yağmuruna tutan emekliler, halen bankalar tarafından 300 liraya varan para, puan gibi hediyeler verildiğine dikkat çekiyor. Emekliler, "Bankalar maaşımızı 3 yıl şubelerinden almamız karşılığında 300 lira veriyor. Promosyonun amacına ulaşması için bu tutarın üzerinde olması şart. Pazarlıklarda bu nokta göz önünde tutulmalı" diyor. Bankaların promosyon rakamını "Emekliler maaşı çabuk çekiyor. Bizde ayda 1-2 gün kalıyor" gerekçesiyle düşük tutmaya çalıştığını ifade eden emekliler, şöyle konuşuyor: "Memurlar da maaşınıbirkaç gün içerisinde çekiyor. Ama bankalar memurlara 2 bin400 liraya varan promosyonveriyor. Zaten bankalar emeklilerden kazanmasa, bizim için kampanya üstünekampanya yapar mı? Ayrıca bankalar sadece maaşın birkaç gün kullanılmasından değil emeklilerin müşteri olmasından da kazanıyor."
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