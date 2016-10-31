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lere pilotluk imkanı

Mühendislere pilotluk imkanı
'nün 'da ve diğer kurumlarda yaşattığı tahribatı ortadan kaldırmak için yeni düzenlemeler yapıldı. Önceki gün yayımlanan KHK ile lere pilotluk imkanı getirilirken, uzman erbaşlıkta yaş sınırı 52'ye yükseltildi. Uzman erbaşlıktan ayrılanlara infaz ve koruma memuru olma şansı tanınırken, FETÖ'nün yükselmesine engel olduğu astsubaylara subay olma fırsatı sağlandı.

BUĞRA OLAÇ
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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