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Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli oldu

Hükümetin, Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 yılı programına göre işçi emeklileri ocakta yüzde 3.73, memur ve emeklileri ise yüzde 3 zam alacak. Temmuzda işçi emeklisine yüzde 3.59, memura yüzde 4 zam daha yapılacak.



Hükümetin 2017 programı dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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EMEKLİNİN OCAK VE TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU
Programda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ocakta yüzde 3.73, temmuzda yüzde 3.59 artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.
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MEMURA OCAK'TA YÜZDE 3 TEMMUZ'DA YÜZDE 4
Toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuzda yüzde 4 artırılacağı kaydedildi.
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ENFLASYON FARKI AÇIKLAMASI
Programda, bu açıklamadan sonra ayrıca 2017 Temmuz'da yaklaşık yüzde 0.6 enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ancak enflasyon farkına ilişkin ifadenin yanlışlıkla 'temmuz' olarak yer aldığı yüzde 0.6'lık oranın ocak için geçerli olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş yıllardaki programlarda tahmin ocak ayı için veriliyordu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 11:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

yeni yıla iki ay var ne açıklamasından bahsediyorsunuz işçi emeklisine

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cevapla 31.10.2016 15:27
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