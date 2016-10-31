Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli oldu





Hükümetin 2017 programı dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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EMEKLİNİN OCAK VE TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU

Programda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ocakta yüzde 3.73, temmuzda yüzde 3.59 artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

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MEMURA OCAK'TA YÜZDE 3 TEMMUZ'DA YÜZDE 4

Toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuzda yüzde 4 artırılacağı kaydedildi.

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ENFLASYON FARKI AÇIKLAMASI

Programda, bu açıklamadan sonra ayrıca 2017 Temmuz'da yaklaşık yüzde 0.6 enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ancak enflasyon farkına ilişkin ifadenin yanlışlıkla 'temmuz' olarak yer aldığı yüzde 0.6'lık oranın ocak için geçerli olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş yıllardaki programlarda tahmin ocak ayı için veriliyordu.