  1. Darbe girişiminde yaralanana gazi maaşı
  2. Promosyon çağrısı

etle yarışıyor

Lüfer etle yarışıyor
Kilosu 45-50 liradan satılan , vatandaşın cebini yaktı. Olumsuz hava koşulları ve avcılığın az yapılması nedeniyle yüksek fiyatla satılan lüfer, kırmızı ete adeta rakip oldu. Lüfer kilosu; 40-45 lira olan kıymayı, kilosu 44 lira olan kuşbaşını solladı, 52 liradan satılan işlenmiş kuzu etine yaklaştı. Tezgahlara lüferin yeni yeni düşmeye başladığını söyleyen çı Volkan Kaşıkçı, "Lüfer şu anda kırmızı etle aynı. Lüferin kilosu 45-50 liradan satılıyor. Hava şartlarından dolayı lüfer fiyatları biraz yüksek. Fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi. Balıkçı Numan Mutay da balık sezonunun bereketli geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "Palamutla başlayan sezonda şimdi çinekop ve lüfer tezgahlarda yerini almaya başladı. Lüferin de çok bol olduğu söyleniyor. Şu anda kilosu 45-50 lira arasında. 10-15 güne kadar bu fiyatların düşeceğini düşünüyoruz" dedi. Tezgahlarda sarıkanat 30, hamsi 10 liradan satılıyor.
Etiketler: , ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar