Lüfer etle yarışıyor

Kilosu 45-50 liradansatılan lüfer, vatandaşıncebini yaktı. Olumsuz havakoşulları ve avcılığın azyapılması nedeniyle yüksekfiyatla satılan lüfer, kırmızı eteadeta rakip oldu. Lüfer kilosu;40-45 lira olan kıymayı,kilosu 44 lira olan kuşbaşınısolladı, 52 liradan satılanişlenmiş kuzu etine yaklaştı.Tezgahlara lüferin yeni yenidüşmeye başladığını söyleyenbalıkçı Volkan Kaşıkçı, "Lüferşu anda kırmızı etle aynı.Lüferin kilosu 45-50 liradansatılıyor. Hava şartlarındandolayı lüfer fiyatları birazyüksek. Fiyatların düşmesinibekliyoruz" dedi. BalıkçıNuman Mutay da balıksezonunun bereketli geçtiğinibelirterek, şöyle konuştu:"Palamutla başlayan sezondaşimdiçinekopve lüfertezgahlardayerini almaya başladı.Lüferin de çok bol olduğusöyleniyor. Şu anda kilosu45-50 lira arasında. 10-15güne kadar bu fiyatlarındüşeceğini düşünüyoruz"dedi. Tezgahlarda sarıkanat30, hamsi 10 liradan satılıyor.
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