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ta 13 yılın zirvesi

Konutta 13 yılın zirvesi
Başbakanlık Toplu İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Bu yıl toplu konutta 13 yılın rekorunu kırdık. 64 bin konut inşa ettik. Geçmiş tecrübelerimizle beraber daha vasıflı ve nitelikli konutlar inşa ediyoruz" dedi. Sosyal konut ürettikleri için alt gelirli grubundaki vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor. Sektörle ilgili diğer sindirici haber, konut satışlarıyla ilgili. Eylül ayı rakamlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış var." Turan, uzun vadede konut kredisi faizlerinin yüzde 0.90'ın hatta 0.85'in altında olmasını önemsediklerini belirtti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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