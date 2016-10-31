Konutta 13 yılın zirvesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı ErgünTuran, "Bu yıl toplu konutta 13 yılın rekorunu kırdık. 64 binkonut inşaettik. Geçmiş tecrübelerimizle beraber daha vasıflı ve nitelikli konutlar inşa ediyoruz" dedi. Sosyal konut ürettikleri için alt gelirli grubundaki vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor. Sektörle ilgili diğer sevindirici haber, konut satışlarıyla ilgili. Eylül ayı rakamlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış var." Turan, uzun vadede konut kredisi faizlerinin yüzde 0.90'ın hatta 0.85'in altında olmasını önemsediklerini belirtti.
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