Hava savunmasına KORKUT desteği

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Korkut'un yeteneklerini gösteren bir video ile birlikte, "İlk KORKUT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. KORKUT sistemi; havadan karaya füzeler ve düşman hava unsurlarına karşı milli imkânlarla geliştirildi" ifadeleri yer aldı.
KORKUT
ASELSAN ve FNSS tarafından üretilen Korkut, Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi olarak adlandırılıyor. Komuta kontrol aracı ve Silah sistemi aracından oluşan Korkut sistemi amfibik özelliğe sahip. Parçacıklı mühimmatları da kullanabilen Korkut, hedeflerin tespitini üç boyutlu mobil arama radarı ile gerçekleştirerek, hedefi ateş altına alıyor.
Korkut'un komuta kontrol aracı, zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icra edebiliyor, üç boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibi yapabiliyor, yerel hava resmi oluşturabiliyor, üst komuta kontrol unsuru ile hava resmi paylaşabiliyor, üst komuta kontrol unsurundan angajman emirlerini alabiliyor, gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması oluşturabiliyor, hava savunma silahlarının üst komuta kontrolünü sağlaya biliyor ve dost/bilinmeyen ayrımı yapabiliyor.
Öte yandan Korkut'un Silah sistemi aracı, zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icra edebiliyor, stabilize silah kulesi ile hareket halinde atış yapabiliyor, otomatik olarak mühimmat besleyebiliyor ve seçebiliyor, atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi yapabiliyor, elektro optik algılayıcılar ile hedef tespit ve takibinde bulunabiliyor ve gelişmiş atış kontrol algoritmaları ile etkin hava savunması sağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.