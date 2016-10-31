  1. Ucuz otoya az vergi
  2. Lüfer etle yarışıyor

girişiminde yaralanana ı

Darbe girişiminde yaralanana gazi maaşı
15 Temmuz girişimi nedeniyle yaralanan vatandaşlara ı bağlanacak. Maaş dışında 15 Temmuz yaralıları gazilerin tüm haklarından yararlanabilecek. Yeni Kanun Hükmündeki Kararname'ye göre; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebi ile malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkartılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ile sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik ünvanı verilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yaralananlara, bu düzenleme ile maaş bağlanacak, ailesinden 1 kişiye istihdam hakkı sağlanacak. Bunun yanında, gazilerin yararlandığı ücretsiz ulaşım, elektrik ve su indirimi vb... haklara da kavuşmuş olacaklar.
Etiketler: , , ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar