Darbe girişiminde yaralanana gazi maaşı

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaralanan vatandaşlara gazimaaşı bağlanacak. Maaş dışında 15 Temmuz yaralıları gazilerin tüm haklarındanyararlanabilecek. Yeni Kanun Hükmündeki Kararname'ye göre; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebi ile malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkartılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ile sivillere, yaralanma derecesinebakılmaksızın gazilik ünvanıverilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yaralananlara, bu düzenleme ile maaş bağlanacak, ailesinden 1 kişiye istihdam hakkı sağlanacak. Bunun yanında, gazilerin yararlandığı ücretsiz ulaşım, elektrik ve su indirimi vb... haklara da kavuşmuş olacaklar.
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