Bankalara gözaltı

Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurumu (BDDK)Başkanı Mehmet AliAkben, kredilerin yenidenyapılandırılması ve geriçağrılmasına ilişkin, "Bankabanka tespit yapıyoruz.Suistimal eden bankalarlailgili gerekli yaptırımlar,gerekli düzenlemeler, negerekiyorsa yapacağız" dedi.Akben, uygulamalarının,talimatlarının aksine hareketeden bankalara gereklicezaları kestiklerini söyledi.işlem bazında...Yapılandırmayı birrahatlama sağlasın diyeyaptıklarına dikkati çekenAkben, bunları daha zorasokulsun, üzerine yük binsindiye yapmadıklarının altınıçizdi. Akben, bankaların buuyarı ve düzenlemeleri dikkatealarak hareket etmelerinibeklediklerini dile getirdi. Buişi sulandıran, suistimaleden bankalara karşıyapacakları uygulamalarolacağına dikkati çekenAkben, bu konudakiçalışmalara işlem bazındabaktıklarını söyledi. "Bunugenellemek istemiyoruz,şikayetler bazında bakıyoruz"diyen Akben, işlem bazındakim ne yapıyorsa, onlarüzerinde hassasiyetleduracakları bilgisini verdi.Akben, sözlerine şöyle devametti: "Uygulamalarımızın,talimatlarımızın aksinehareket eden bankalaragerekli cezaları kesiyoruz.Hangi işlem ceza gerektiriyor,hangisi gerektirmiyor bunlarıayrıştırmak lazım. Bazı özelhukuk işlemleri, karşılıklısözleşme konuları var. Bunlariçerisinde cezaya girenleri,girmeyenleri ayırarak bukonuda hareket edeceğiz."
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BDDK ceza kesecek bankalar, o cezayı kredi alan Vatandaşta acısını çıkaracak, özel bankaların hepsi de aynıdır, BDDK yöneticilerinde Vatandaş olarak ricamız Özel Bankaları sürekli denetim altına alın, Vatandaşı sömürüyorlar, haksız yere aldıkları dosya masrafların iadesi mahkemeye gitmeden ödensin.
CAN DÜNDARA DA DÖRT TILYON KIREDİYİ DE VEREN LEREDE HESAP SORULSUN
VAKIF BANK VE DENİZ BANK BAŞTA.
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