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lara gözaltı

BDDK, lerin yeniden yapılandırılması ve geri çağrılması konusunda ları mercek altına aldı. Suistimali görülen bankalara ceza kesilecek...

Bankalara gözaltı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, lerin yeniden yapılandırılması ve geri çağrılmasına ilişkin, " banka tespit yapıyoruz. Suistimal eden bankalarla ilgili gerekli yaptırımlar, gerekli düzenlemeler, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Akben, uygulamalarının, talimatlarının aksine hareket eden bankalara gerekli cezaları kestiklerini söyledi. işlem bazında... Yapılandırmayı bir rahatlama sağlasın diye yaptıklarına dikkati çeken Akben, bunları daha zora sokulsun, üzerine yük binsin diye yapmadıklarının altını çizdi. Akben, bankaların bu uyarı ve düzenlemeleri dikkate alarak hareket etmelerini beklediklerini dile getirdi. Bu işi sulandıran, suistimal eden bankalara karşı yapacakları uygulamalar olacağına dikkati çeken Akben, bu konudaki çalışmalara işlem bazında baktıklarını söyledi. "Bunu genellemek istemiyoruz, şikayetler bazında bakıyoruz" diyen Akben, işlem bazında kim ne yapıyorsa, onlar üzerinde hassasiyetle duracakları bilgisini verdi. Akben, sözlerine şöyle devam etti: "Uygulamalarımızın, talimatlarımızın aksine hareket eden bankalara gerekli cezaları kesiyoruz. Hangi işlem ceza gerektiriyor, hangisi gerektirmiyor bunları ayrıştırmak lazım. Bazı özel hukuk işlemleri, karşılıklı sözleşme konuları var. Bunlar içerisinde cezaya girenleri, girmeyenleri ayırarak bu konuda hareket edeceğiz."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

BDDK ceza kesecek bankalar, o cezayı kredi alan Vatandaşta acısını çıkaracak, özel bankaların hepsi de aynıdır, BDDK yöneticilerinde Vatandaş olarak ricamız Özel Bankaları sürekli denetim altına alın, Vatandaşı sömürüyorlar, haksız yere aldıkları dosya masrafların iadesi mahkemeye gitmeden ödensin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 09:05
osmanlı osmanlı

CAN DÜNDARA DA DÖRT TILYON KIREDİYİ DE VEREN LEREDE HESAP SORULSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:54
KERİM KERİM

VAKIF BANK VE DENİZ BANK BAŞTA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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