ASELSAN’dan İHASAVAR

ASELSAN, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki insansız hava araçlarının (İHA) yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunması amacıyla İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi'ni (İHTAR) geliştirdi. İHTAR; radar ve kameralar, elektronik karıştırma sistemleri ile komuta kontrol sistemlerinden oluşuyor.