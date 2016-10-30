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Üç ilde 10 bin 500 kişiye iş

Üç ilde 10 bin 500 kişiye iş
Bilim, Faruk Özlü, son dönemde Yozgat, Şanlıurfa ve Artvin'de kurulan Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yaklaşık 10 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Yozgat ile Sorgun ilçesi arasında 1 milyon 250 bin metrekarelik alana kurulacak Bozok OSB'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Özlü, "Şanlıurfa'ya Siverek OSB'yi kurduk. Artvin'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 400 bin metrekarelik alana kurulan Arhavi OSB, bin 500 kişiye yaratacak" dedi.
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