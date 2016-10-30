Terör mağdurunun konutları hazır

Başbakanlık TopluKonut İdaresi (TOKİ)Başkanı Ergün Turan,Diyarbakır'ın Kayapınarilçesinde Üçkuyu Mahallesi'ndebirinci ve üçüncü bölgedeinşaatı devam eden 795konuttan 320'sini tamamlamaçalışmalarının sürdüğünüsöyledi. Turan, "BöyleceDiyarbakır'da inşası devameden 4 bin 500'ün üzerindekikonutun 320'sini aralık ayınınikinci haftasına bitirip, teslimedeceğiz. Bundan sonra da2016-2019 planlamamızçerçevesinde önümüzdeki üçyılda Doğu ve Güneydoğu'yayaklaşık 70 bin konut yapmahedefimiz var." dedi.
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