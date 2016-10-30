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unun ları hazır

Terör mağdurunun konutları hazır
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Üçkuyu Mahallesi'nde birinci ve üçüncü bölgede inşaatı devam eden 795 tan 320'sini tamamlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Turan, "Böylece Diyarbakır'da inşası devam eden 4 bin 500'ün üzerindeki konutun 320'sini aralık ayının ikinci haftasına bitirip, teslim edeceğiz. Bundan sonra da 2016-2019 planlamamız çerçevesinde önümüzdeki üç yılda Doğu ve Güneydoğu'ya yaklaşık 70 bin konut yapma hedefimiz var." dedi.
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