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Otoda değişiyor

Otoda ÖTV değişiyor
Motorlu taşıtların vergi oranlarına yönelik hazırlanan kanun tasarısıyla, Bakanlar Kurulu'nun düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Buna göre, Bakanlar Kurulu motorlu taşıtların ÖTV oranlarını bir katına kadar artırıp, sıfıra indirebilecek. Binek lerle 3.5 tonun altında yük taşıyan panelvanlar ve 9 kişiye kadar yolcu taşıyan minibüsler için, ÖTV matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturabilecek. Araçların ÖTV oranları, sadece motor hacmine göre değil, fiyatına, kasa tipine, taşıma kapasitesine ve cinsine göre de belirlenebilecek.
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