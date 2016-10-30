Otoda ÖTV değişiyor

Motorlu taşıtların vergi oranlarına yönelik hazırlanan kanun tasarısıyla, Bakanlar Kurulu'nun ÖTV düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Buna göre, Bakanlar Kurulu motorlu taşıtların ÖTV oranlarını bir katına kadar artırıp, sıfıra indirebilecek. Binek otomobillerle 3.5 tonun altında yük taşıyan panelvanlar ve 9 kişiye kadar yolcu taşıyan minibüsler için, ÖTV matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturabilecek. Araçların ÖTV oranları, sadece motor hacmine göre değil, fiyatına, kasa tipine, taşıma kapasitesine vecinsine göre de belirlenebilecek.
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