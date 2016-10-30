Maaşlara prim artışı

Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarıda, yüksek ücretli çalışanları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye yer verildi. Halen ücretli çalışanlardan asgari ücret (bin647 lira) ile bunun 6.5 katına (10 bin706 lira) kadar olan kazançları üzerinden sosyal güvenlik primi alınıyor. Bu şekilde alınan aylık prim tutarı en düşük 486lira, en yüksek 3 bin 644 lira arasında değişiyor. Düzenlemeyle, prime esas kazançların tavanı asgari ücretin 7.5 katına çıkartılacak. Daha önce aylık 10 bin 706 liraya kadar olan ücretlerden prim alınırken, artık 12 bin 353 liraya kadar olan kazançlardan prim alınacak. Böylece, yüksek ücretle çalışanlar 3 bin 644 lira prim ödeyecekler. Bu uygulama ile ileride emekli maaşını daha fazla artırmak mümkün olabilecek.
TAVANDAN ÖDEYEN AVANTAJLI
Borçlanmalarda ve prim ödemelerinde prime esas kazancın tavanı yükseltildi. Böylece emeklilik maaşını daha fazla artırma imkanı doğdu.
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