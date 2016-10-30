  1. 3 trilyon dolarlık helal buluşması
  2. Emekliye 4. zam

lara artışı

Daha önce aylık 10 bin 706 liraya kadar olan ücretlerden alınırken, artık 12 bin 353 liraya kadar olan kazançlardan prim alınacak

Maaşlara prim artışı
Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarıda, yüksek ücretli ları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye yer verildi. Halen ücretli çalışanlardan asgari ücret (bin 647 lira) ile bunun 6.5 katına (10 bin 706 lira) kadar olan kazançları üzerinden sosyal güvenlik i alınıyor. Bu şekilde alınan aylık prim tutarı en düşük 486 lira, en yüksek 3 bin 644 lira arasında değişiyor. Düzenlemeyle, prime esas kazançların ı asgari ücretin 7.5 katına çıkartılacak. Daha önce aylık 10 bin 706 liraya kadar olan ücretlerden prim alınırken, artık 12 bin 353 liraya kadar olan kazançlardan prim alınacak. Böylece, yüksek ücretle çalışanlar 3 bin 644 lira prim ödeyecekler. Bu uygulama ile ileride emekli ını daha fazla artırmak mümkün olabilecek.

TAVANDAN ÖDEYEN AVANTAJLI
Borçlanmalarda ve prim ödemelerinde prime esas kazancın tavanı yükseltildi. Böylece emeklilik maaşını daha fazla artırma imkanı doğdu.
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