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Hızın başkenti

Erdoğan açılışında, ‘Kıskanıyorlar, çalışın sizin de olsun’ derken ’nın ’lerin de başkenti olacağını söyledi

Hızın başkenti
Türkiye ve Avrupa'nın en prestijli eseri olan Yüksek Hızlı Tren () ı inşaatı tamamlandı ve ve 'ın katılımıyla hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa Türkiye'de de olacak. Niye benim ülkemi karıştırıyorlar? Niye benim ülkemde benim vatandaşımın verdiği vergiyle 15 Temmuz darbesini yapacak alçaklar, kansızlar ortaya çıkıyor? İşte bundan dolayı. Onlar kansız. Onlar alçak." Garın 235 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "Bundan sonra kara tren hiç gecikmeyecek merak etmeyin, onun yerini hızlı trenler alıyor.

RİZE'YE DE GELSİN
Eskişehir'den Konya, Ankara, İstanbul'a ulaşıyor. Bizim Rize'ye uğramadı. İnşallah oraya da bir uğrarız. Bursa, Yozgat, Sivas, İzmir ile Karaman'ı 2019'a kadar ekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tuneli'ni de açacaklarını hatırlatıp, "Önümüzde iki önemli proje var. Biri 1915 Çanakkale Köprüsü bir de Kanal İstanbul. O da Karadeniz'i Marmaray'a bağlayacak. Kanal İstanbul Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak" dedi. Törende konuşan Başbakan Yıldırım ise şunları söyledi: "İşte eser işte Ankara'nın tren garı. Ankara sadece Türkiye'nin değil Ankara Yüksek Hızlı Tren ağlarının da başkenti olmaya başladı. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan 14 vilayetimize yüksek hızlı tren ağlarını dantel gibi örüyoruz."



SEFERLER BAŞLIYOR
Ankara YHT Garı'nda tarifeli seferler bugün itibarıyla başlıyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 2 yılda tamamlanan gar, 19 yıl 7 ay süreyle Ankara Tren Garı İşletmesi (ATG) tarafından işletilecek ve 2036 yılı itibarıyla TCDD'ye devredilecek. Gar'da 50 bin 644 metrekarelik kısım ticari alan olarak ayrıldı. Garda, 134 otel odası da bulunuyor.

Garın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, çok sayıda bakan ve milletvekili ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk trenin kalkışında hareket memurluğu yaptı. İşaret fenerinin yeşil tarafını vatmana gösteren Erdoğan YHT'nin gardan çıkışını sağladı.
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