Hızın başkenti

Türkiye ve Avrupa'nın en prestijli eseri olan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatı tamamlandı ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve BaşbakanBinali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa Türkiye'de de olacak. Niye benim ülkemi karıştırıyorlar? Niye benim ülkemde benim vatandaşımın verdiği vergiyle 15 Temmuz darbesini yapacak alçaklar, kansızlar ortaya çıkıyor? İşte bundan dolayı. Onlar kansız. Onlar alçak." Garın 235 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "Bundan sonra kara tren hiç gecikmeyecek merak etmeyin, onun yerini hızlı trenler alıyor.
RİZE'YE DE GELSİN Eskişehir'den Konya, Ankara,İstanbul'a ulaşıyor. Bizim Rize'yeuğramadı. İnşallah oraya da bir uğrarız.Bursa, Yozgat, Sivas, İzmir ile Karaman'ı2019'a kadar ekliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AvrasyaTuneli'ni de açacaklarını hatırlatıp,"Önümüzdeiki önemli proje var.Biri 1915 Çanakkale Köprüsü bir de Kanalİstanbul. O da Karadeniz'i Marmaray'abağlayacak. Kanal İstanbul Cumhuriyettarihinin en büyük projesi olacak" dedi.Törende konuşan Başbakan Yıldırım iseşunları söyledi: "İşte eser işte Ankara'nın trengarı. Ankara sadece Türkiye'nin değil AnkaraYüksek Hızlı Tren ağlarının da başkentiolmaya başladı. Türkiye'nin nüfusunun yüzde55'ini oluşturan 14 vilayetimize yüksek hızlıtren ağlarını dantel gibi örüyoruz."
SEFERLER BAŞLIYOR Ankara YHT Garı'nda tarifeli seferler bugün itibarıyla başlıyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 2 yılda tamamlanan gar, 19 yıl 7 ay süreyle Ankara Tren Garı İşletmesi (ATG) tarafından işletilecek ve 2036 yılı itibarıyla TCDD'ye devredilecek. Gar'da 50 bin 644 metrekarelik kısım ticari alan olarak ayrıldı. Garda, 134 otel odası da bulunuyor.
Garın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, çok sayıda bakan ve milletvekili ile vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk trenin kalkışında hareket memurluğu yaptı. İşaret fenerinin yeşil tarafını vatmana gösteren Erdoğan YHT'nin gardan çıkışını sağladı.
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