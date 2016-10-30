Emekliye 4. zam

Milyonlarca emekli için 2016 yılı üç ayrı zam aldıkları bir dönem oldu. Emekliler dördüncüzamlarını ise iki ay sonra Ocak2017'de maaşlarında görecek. Her yıl 2 zam alan emekliler 2016 yılında çıkartılan bir yasa ile seyyanen artışa da kavuştular. 2015 Temmuz'unda bin 100 lira maaş alan emeklilere sağlanan 100 liralık artış 2016 yılı ile birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtıldı. Üstelik bu artış yıl boyunca emekli olacak herkes için de geçerli kılındı. 100 liralık artışın dışında emekliler Ocak ayında yüzde3.86 oranındaki enflasyonu da zam olarak maaşlarında gördüler. Yılın üçüncü zammı ise Temmuz ayında gerçekleşti. Ocak ayından sonraki 6 aylık dönemde oluşan yüzde 3.63'lük enflasyon yine maaşlara eklendi. Emekliler şimdi Ocak ayında oluşacak 6 aylık enflasyona kilitlenmiş durumda.
MERKEZ'İN TAHMİNİ Merkez Bankasıyıl sonu enflasyon hedefini yüzde 7.5 olarak açıkladı. Bunun üzerine hesaplamalar yapan TAKVİM emeklilerin Ocak 2017'de alacakları zam oranını ortaya çıkardı. Merkez bankasının tahmini tutarsa emekliler Ocak'ta yüzde 3.73 oranında bir ek zam daha alacak. Buna göre de en düşük aylık esnaf emeklilerinde maaş bin 206 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 389 liraya yükselecek. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ-Kur esnafemeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde bulunuyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 olarak gerçekleşirse bu maaşlarda artış meydana gelecek.
MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI BELLİ Memur emeklilerinin zamları ise toplu sözleşme ile belirleniyor. Buna göre Memur emeklileri Ocak 2016'da yüzde 6 zam almışlardı. Temmuz ayında ise zam oranları yüzde 5 oldu. Memur emeklileri Ocak 2017'de yüzde 3 zam alacaklar.
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