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9 bin sağlıkçı alınacak

9 bin sağlıkçı alınacak
Sağlık Bakanlığı değişik pozisyonlarda 4 bin 984 sözleşmeli ve tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına da 3 bin 717 personel alımı yapacak. Böylece 9 bini yakın yeni personel göreve başlayacak. KPSS yoluyla çeşitli kadro ve unvanlara 2 bin 807 kişi 26 Ekim'de yerleştirildi ve 8 bin 825 kadrolu, 3 bin 90 sözleşmeli (4/B) olmak üzere toplam 11 bin 915 sağlık personeli ı yapıldı.
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