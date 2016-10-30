3 trilyon dolarlık helal buluşması

■ Her yıl yüzde 10 büyüyen, 2015'te 3 trilyon doları bulan, başta finans olmak üzere turizm ve gıda alanlarını kapsayan dünya helalpazarının rotası İstanbul'da çizilecek. Birçok ülkede farklı farklı kuruluşlar tarafından verilen helal sertifikasının dünya çapında tek bir standardın oluşturulması için 30'a yakın ülke 15-17 Aralık tarihleri arasında, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşecek olan HelalExpo Fuarı'nda buluşacak.
■ Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı fuara Türkiye'de ilk İslami bankayı açan Suudi Prens Faysalbin Abdülaziz Suud'un katılımı bekleniyor. Fuarda gerçekleşecek konferans ve çalıştayların ardından dünya helal standartları belirlenecek. Sabah gazetesinin ana medya sponsorluğunu üstlendiği fuarı organize eden DiscoveryEvent YönetimKurulu BaşkanıYunus Ete, katılım taleplerinin devam ettiğini söyledi. Ete, "Müslüman ülkelerin yanı sıra Rusya ve İspanya gibi ülkelerden de katılım talebi aldık. Dünya helal pazarının büyüklüğünü fark eden ve helal turizme yönelik ciddi bir yatırım atağına geçen İspanya bu fuara katılma konusunda çok istekli. Kriterlere uygun olup olmadığını SMICC işbirliğinde değerlendiriyoruz" dedi.
SERMAYEYE GÖRE SERTİFİKA
■ TSE, helal sertifikada dünyada bir ilk olacak bir yenilik için kolları sıvadı. "Helal Sermaye Sertifikası" yalnızca sermayesinin helal olduğunu ispatlayan işadamlarına verilecek. İşadamlarının da bu sertifikayı alabilmesi için belirli kriterleri yerine getirmesi gerekecek.
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