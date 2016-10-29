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Zorlu, Osmangazi Elektrik’e talip

Zorlu, Osmangazi Elektrik’e talip
Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu Enerji, Osmangazi Elektrik Dağıtım ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış'ı satın almak için görüşmeler yaptığını açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, satın alınması planlanan hisseler Dedeli Yatırım ile Yıldız Ailesi'ne mensup hissedarların elinde bulunuyor. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Bilecik illerini kapsayan dağıtım şirketini 2010 yılında 485 milyon dolarlık teklif ile Yıldızlar SSS Holding almıştı. Ancak ihale sonrası alıcının ödemelerini yapamadığı basına yansımıştı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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