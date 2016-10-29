Ruslar Alanya’dan vazgeçmiyor

Türkiye'de en çok yerleşik yabancının yaşadığı yer olan Alanya'da, yılın ilk 6 ayında 51 ülkeden bin 772 yabancı konut edindi. Alanya'dan en fazla konut edilen ülke vatandaşları, Ruslar oldu. Bu yıl 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında 274 Rusya Federasyonu vatandaşı Alanya'dan konut satın aldı. Ruslar'ı; 209 konutla İsveç, 181 konutla Almanya, 151 konutla Irak, 118 konutla Ukrayna, 116 konutla İran, 85 konutla Danimarka, 70 konutla Finlandiya, 54 konutla Hollanda, 35 konutla Belçika, 34 konutla İngiltere, 13 konutla İrlanda vatandaşları izledi.
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