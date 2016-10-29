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Gündelikçi sigortası SMS’le ödenecek

Gündelikçi sigortası SMS’le ödenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun () GSM operatörleriyle imzaladığı protokol sayesinde, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların sosyal güvenlik bildirim ve ödemeleri SMS yoluyla yapılabilecek. Protokolle, evinde 10 günden az sigortalı çalıştıracak kişi, bir defaya mahsus TC kimlik numarasını '5510'a SMS atarak kendisini 'çalıştıran' olarak kaydettirecek. Daha sonra ayda 10 günden az çalıştıracağı kişinin TC kimlik numarasını ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini de yine '5510'a SMS atıp, sigortalı için tescil kaydını oluşturacak. 1 lira 10 kuruş günlük ve 1 lira hizmet bedeli faturaya yansıyacak.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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