Gündelikçi sigortası SMS’le ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) GSM operatörleriyle imzaladığı protokol sayesinde, ev hizmetlerinde ayda 10 gündenaz çalışanların sosyal güvenlik bildirimve ödemeleri SMS yoluyla yapılabilecek. Protokolle, evinde 10 günden az sigortalı çalıştıracak kişi, bir defaya mahsus TC kimlik numarasını '5510'a SMS atarak kendisini 'çalıştıran' olarak kaydettirecek. Daha sonra ayda 10 günden az çalıştıracağı kişinin TC kimlik numarasını ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini de yine '5510'a SMS atıp, sigortalı için tescil kaydını oluşturacak. 1 lira10 kuruş günlük sigorta primi ve 1 lira hizmet bedeli faturaya yansıyacak.
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