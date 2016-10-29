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Günde 100 bin kişi yapılandırdı

Günde 100 bin kişi yapılandırdı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, yapılandırmaya vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. İstanbul genelinde 25 Ekim günü itibarıyla 1 milyon 462 bin başvuru aldıklarını, yapılandırılan tutarın 13 milyar 135 milyon lira olduğunu kaydeden Bayrakdar, "Son dönemde günde neredeyse 100 binlik bir başvuru oldu" dedi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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