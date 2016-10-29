Günde 100 bin kişi yapılandırdı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, yapılandırmaya vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. İstanbul genelinde 25 Ekim günü itibarıyla 1 milyon 462 bin başvuru aldıklarını, yapılandırılan tutarın 13 milyar 135 milyon lira olduğunu kaydeden Bayrakdar, "Son dönemde günde neredeyse 100 binlik bir başvuru oldu" dedi.