GSMA’ya Türk gücü

Dünya çapında 800'den fazla iletişim operatörünü bünyesinde barındıran Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu'na; Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu ve Vodafone TicariOperasyonlar ve Strateji DünyaBaşkanı Serpil Timuray girdi. GSMA'nın yeni Yönetim Kurulu 1 Ocak'ta göreve başlayacak ve 2 yıl sektöre yön verecek. Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin dünyada mobil iletişim konusunda en ilginç hikayeye sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, Turkcell'in GSMA'ya katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı. Terzioğlu, "Türkiye'nin pek çok batılı kurum tarafından yalnızlaştırıldığı bu dönemde GSMA gibi bir kurumda yer almanın ayrı bir değeri var. Böyle bir süreçte bu güçlü organizasyonda yer almaktan ülkemiz ve şirketim adına gururduyuyorum" dedi. Öte yandan Terzioğlu, Global Telecoms Business dergisi tarafından telekomünikasyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak seçildi. Yılın en güçlü 100 teknoloji insanı listesinde Türkiye'den Terzioğlu yer aldı.
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