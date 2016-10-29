FETÖ’cü eczacının ekranı karardı

Eczacılar ile Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) arasında yapılan sözleşmelereistinaden kurulan ilaç provizyon sistemi Medulaekranına FETÖ karartması geldi. FETÖ ilemücadele kapsamında eczane sahipleri ile ilgiliçalışma başlatan SGK, Türkiye genelindeilk etapta yaklaşık 400 eczacının Medulaekranını kapattı. SGK yetkililerinden alınanbilgiye göre; FETÖ ile bağlantısı tespit edilenya da incelemeye alınan eczacıların Medula'yagiriş için gerekli olan SGK şifreleri iptalediliyor. Buna paralel olarak fatura kesmeleride engellenen eczacılara, kurum tarafındanyapılacak ödemeler de donduruluyor. Yetkililer;incelemelerin devam ettiğini, suçu kesinleşeneczacılarla ilgili de yasal sürecin başlatıldığınıkaydetti. İlaç depolarının eczacılarla yaptığıpara alışverişi ve hesap hareketleri dearaştırılacak.
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