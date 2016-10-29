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FETÖ’cü nın ekranı karardı

FETÖ’cü eczacının ekranı karardı
lar ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan sözleşmelere istinaden kurulan ilaç provizyon sistemi Medula ekranına FETÖ karartması geldi. FETÖ ile mücadele kapsamında eczane sahipleri ile ilgili çalışma başlatan SGK, Türkiye genelinde ilk etapta yaklaşık 400 eczacının Medula ekranını kapattı. SGK yetkililerinden alınan bilgiye göre; FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ya da incelemeye alınan eczacıların Medula'ya giriş için gerekli olan SGK şifreleri iptal ediliyor. Buna paralel olarak fatura kesmeleri de engellenen eczacılara, kurum tarafından yapılacak ödemeler de donduruluyor. Yetkililer; incelemelerin devam ettiğini, suçu kesinleşen eczacılarla ilgili de yasal sürecin başlatıldığını kaydetti. İlaç depolarının eczacılarla yaptığı para alışverişi ve hesap hareketleri de araştırılacak.

Pınar ÇELİK NACAR
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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