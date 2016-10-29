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a ek izin

Avrupa Adalet Divanı, Türk ları da ilgilendiren kararı verdi: Tatil yaparken hasta olunan günler izin süresine eklenebilecek.

Çalışana ek izin
Çalışanlar dikkat! sırasında rahatsızlanmanız durumunda, hasta olduğunuz günler izinden sayılmayacak. Avrupa Adalet Divanı, bu yönde bir karara imza attı. Kararın, ülkemizi de bağladığı belirtildi.

SÜREDEN DÜŞMEYECEK
Avrupa Birliği bünyesindeki en yüksek mahkeme olma özelliği taşıyan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına göre; AB sınırları içinde, ofiste değil de sahada çalışılan işlerde işe gidip gelme süreleri çalışma süresi olarak sayılacak. Ayrıca, yıllık izni sırasında rahatsızlanan ın hasta olduğu günler izin olarak sayılmayacak. Kararların ortaya çıkmasındaki temel sebep ise İspanya'daki bir güvenlik sistemi şirketi ile çalışanı arasında geçen bir dava. Avukat Cevat Kazma, çıkan kararın Türkiye'yi de bağladığını ve uygulanmak zorunda olduğunu açıkladı. Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararların Türkiye'deki mahkemeler açısından bağlayıcı olduğunu belirten Kazma, alınan kararlarla birlikte, pazarlama ve satış temsilcileri, elektrik ustası, gaz tesisatçısı, bakım görevlisi gibi meslekleri yapan kişilerin işe gidiş geliş saatlerinin çalışma süresinden sayılacağını ifade etti. Avukat Kazma, yıllık izni sırasında rahatsızlanan çalışanların hasta olduğu gün sayısının bundan böyle yıllık izin günlerinden düşmeyeceğini belirtti. Çalışanlar o günleri dilerse izinlerine ekleyebilecek ya da daha sonra kullanabilecek.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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