Çalışana ek izin

Çalışanlar dikkat! Yıllık izin sırasında rahatsızlanmanız durumunda, hasta olduğunuz günler izindensayılmayacak. Avrupa AdaletDivanı, bu yönde bir karara imza attı. Kararın, ülkemizi de bağladığı belirtildi.
SÜREDEN DÜŞMEYECEK Avrupa Birliği bünyesindeki en yüksek mahkeme olma özelliği taşıyan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına göre; AB sınırları içinde, ofiste değil de sahadaçalışılan işlerde işe gidip gelmesüreleri çalışma süresi olarak sayılacak. Ayrıca, yıllık izni sırasında rahatsızlanan çalışanın hasta olduğu günler izin olarak sayılmayacak. Kararların ortaya çıkmasındaki temel sebep ise İspanya'daki bir güvenlik sistemi şirketi ile çalışanı arasında geçen bir dava. Avukat Cevat Kazma, çıkan kararın Türkiye'yi de bağladığını ve uygulanmak zorunda olduğunu açıkladı. Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararların Türkiye'deki mahkemeler açısından bağlayıcı olduğunu belirten Kazma, alınan kararlarla birlikte, pazarlama ve satış temsilcileri, elektrik ustası, gaz tesisatçısı, bakım görevlisi gibi meslekleri yapan kişilerin işe gidiş geliş saatlerinin çalışma süresinden sayılacağını ifade etti. Avukat Kazma, yıllık izni sırasında rahatsızlanan çalışanların hasta olduğu gün sayısının bundan böyle yıllık izin günlerinden düşmeyeceğini belirtti. Çalışanlar o günleri dilerse izinlerine ekleyebilecek ya da daha sonra kullanabilecek.
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