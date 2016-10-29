Banka mağduruna 3 kat tazminat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Vatandaşlar 21 Ağustos 2007 ile 21 Eylül 2011 tarihleri arasındaki bankacılık işlemlerinde mağdur edildi. Şimdi bu mağdur olan tüketiciler, şirketler, kamu kurumları, mağduriyetlerinin giderilmesi için dava açabilir ve 3 kata kadar tazminat alabilirler" dedi. Rekabet Kurulu'nun 12 bankaya ceza kestiğini anlatan Şahin, "2007'nin 21 Ağustos'u ile 2011'in 22 Eylül'ü arasında gerçekleşen 33 milyonluk bankacılık işleminde mağduriyetler tespit edildi" diye konuştu. Şahin, tüketicileri uyararak, 10 yıllık zaman aşımı süresinin 21 Ağustos 2017'de biteceğini, bundan önce dava açılması gerektiğini hatırlattı.