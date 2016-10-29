Banka mağduruna 3 kat tazminat

Tüketiciler Birliği Genel BaşkanıMahmut Şahin, "Vatandaşlar 21 Ağustos2007 ile 21 Eylül 2011 tarihleri arasındakibankacılık işlemlerinde mağdur edildi. Şimdibu mağdur olan tüketiciler, şirketler, kamukurumları, mağduriyetlerinin giderilmesi içindava açabilir ve 3 kata kadar tazminatalabilirler" dedi. Rekabet Kurulu'nun12 bankaya ceza kestiğini anlatan Şahin,"2007'nin 21 Ağustos'u ile 2011'in 22Eylül'ü arasında gerçekleşen 33 milyonlukbankacılık işleminde mağduriyetler tespitedildi" diye konuştu. Şahin, tüketicileriuyararak, 10 yıllık zaman aşımı süresinin 21Ağustos 2017'de biteceğini, bundan öncedava açılması gerektiğini hatırlattı.
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