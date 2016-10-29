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-AGT lider yetiştiriyor

Aziz Sancar-AGT lider yetiştiriyor
Yüreğinden Güç Alanlar (YGA) projesi, AGT'nin sponsorluğunda başladı. Mobilya bileşenleri sektöründe 32 yıldır faaliyet gösteren AGT, proje ile korunmaya muhtaç çocukları geleceğin liderleri olarak eğitmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında; , Prof. Doğan Cüceloğlu, Ahmet Bozer gibi isimlerden eğitim alan YGA gönüllüleri, Bilim Yazılım, Yenilenebilir Enerji gibi konularda çocuklara eğitim verecek.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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